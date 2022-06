Die vergangenen Tagen dürften Standard Lithium-Aktionäre so schnell nicht vergessen. Immerhin wird der Kurs heute 8,33 Prozent niedriger bewertet als in der Vorwoche. Für den Titel ging es an drei der fünf Tage nach unten Am Donnerstag musste Standard Lithium dabei den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 4,44 Prozent. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund ein Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...