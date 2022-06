Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: #205 Storytelling an der Börse Storytelling gibt's nicht nur beim Märchenonkel oder während einer Vorlesung sondern auch an der Börse. Welche Vor- und Nachteile das hat, erfahrt ihr in der heutigen Episode. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich riesig über ein Abo. Lasst mir gern ein paar Sterne oder eine Rezension da, zB. bei iTunes oder Spotify. Für Fragen an mich, Vorschläge für Episoden-Themen oder wenn ihr einfach noch mehr Börsen Gelaber wollt, folgt mir auf… Twitter https://twitter.com/borsengelaber?lang=de Instagram https://www.instagram.com/borsengelaber/?hl=de LeoFinance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...