Der Navigationsgerätehersteller Garmin Ltd. (ISIN: CH0114405324, NYSE: GRMN) beschloss auf seiner Aktionärsversammlung in Zürich eine Dividende in Höhe von 2,92 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 99,93 US-Dollar (Stand: 10. Juni 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,92 Prozent. Im Vorjahr lag die Dividende bei 2,68 US-Dollar. Damit wird die Dividende um 9 Prozent angehoben. Die Dividende soll in vier ...

