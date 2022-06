Die Risikoaversion an den Finanzmärkten nimmt zu. Zu Wochenbeginn weiten die Futures auf die drei wichtigsten US-Indizes ihre Verluste der vergangenen Woche weiter aus. Der technologielastige Nasdaq verliert über 3% an Wert und testet das Jahrestief. Anleger sind besorgt, da die Stimmung der US-Verbraucher laut den Daten der University of Michigan im Juni auf ein Rekordtief gefallen ist und die Fed mit ihrem geldpolitischen Straffungsprozess ...

