Twitter -1.27% StockWizard666 (LUROT): Um bei Equinix einen Fuss in die Tür zu bekommen wurde heute ein Teilverkauf bei Twitter durchgeführt. Am Unternehmen hat sich nichts geändert aber das ganze hin und her mit dem Verkauf tut der Aktie für die nächste Zeit einfach nicht gut, hier sehe ich bei Equinix bessere und vorallem ruhigere Verläufe anstehen. (13.06. 10:19) >> mehr comments zu Twitter: www.boerse-social.com/launch/aktie/twitter Facebook -3.18% UweNanninga (MRAKTIE): Revolution oder Blase? Die Zukunft der Autohersteller im Metaverse. https://www.n-tv.de/auto/Die-Zukunft-der-Autohersteller-im-Metaverse-article23389599.html (13.06. 08:33) >> mehr comments zu Facebook: ...

