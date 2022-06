D1-Chart EURUSD setzt den am vergangenen Donnerstag gestarteten Kursrückgang fort und testet das Tief vom 18. Mai bei 1,0460. Bei einem Bruch könnte sich das Paar der Unterstützung bei 1,0349 annähern - dem 5-Jahres-Tief, das am 13. Mai erreicht wurde. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 H4-Chart EURUSD konnte bisher keinen Halt finden, nachdem es am Donnerstag am lokalen Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...