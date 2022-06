Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3028 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/47 dreht sich um zwei 24-Prozenter heute: Flughafen Wien legt nach einer sauberen Sache aus den (fast) Nichts um 24 Prozent zu, Valneva hingegen verliert aufgrund der immer verzwickteren Situation mit dem Covid-Impfstoff und der EU 24 Prozent. Bei Immofinanz gibt es Inputs von den Fondsmanagern Florian Rainer, Alois Wögerbauer und Herbert Scherrer sowie ein Rätsel namens UBS. Und es gibt auch Hoffnungsschimmer bei Immofinanz - in einer Zeit, in der Privatanleger durchaus Ängste bei IIA ...

