Deutsche Telekom: die Bullen könnte die Chance für die nächste Rallye nutzen!

Konzernüberschuss im 1. Quartal verVIERfacht! Deutsche Telekom (DTE) erhöht Prognose für das Gesamtjahr! Weitere Details zu diesem Setup im alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at!

Symbol: DTE ISIN: DE0005557508

Chart vom 13.06.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 17.772 EUR

Rückblick: Die Aktie des Bonner Dax-Konzerns liegt trotz vier aufeinanderfolgenden roten Tageskerzen noch mit fast 10 Prozent im Halbjahresplus. Der Kurs ist zum Wochenauftakt unter die 50-Tagelinie gerutscht und auch unter Tiefs vom 13. und 19. Mai. Charttechnisch spricht einiges dafür, dass es nicht noch tiefer geht.





Meine Expertenmeinung zu DTE:

Meinung:

Mögliches Setup: Die Deutsche Telekom ist nach einem überzeugenden Jahr 2021 mit einem Umsatzplus von 6.2 Prozent und einer Vervierfachung des Konzernüberschusses ins Jahr 2022 gestartet. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde erhöht. Dazu trugen vor allem der der Abschluss einer Transaktion in den Niederlanden und der Verkauf von 50 Prozent der FTTH-Gesellschaft Glasfaser Plus an IFM bei.

Setup: Unser Outside-Reversal-Setup sieht einen Long-Einstieg vor, sofern es oberhalb der letzten Tageskerze wieder nach oben geht. Allerdings sollte es keineswegs unter das Tief vom Montag gehen, so dass wir andernfalls die Reißleine ziehen würden. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom Mittwoch vergangener Woche, das zwar kein Allzeithoch war, aber über den Kursen der letzten Kursen der letzten zehn Jahre notierte. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DTE.

Veröffentlichungsdatum: 13.06.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.