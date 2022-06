Der Volatilitätsindex auf den S&P 500 ist in den letzten drei Handelstagen kräftig gestiegen - der S&P 500 rutschte gestern in den Bärenmarkt. Der deutsche Leitindex hat seine Verkaufswelle am Monatstief vom Mai vorzeitig gestoppt. EURUSD testet die 1,04er-Marke. Gold erlebt den schwächsten Tag seit dem 9. März. Die Ölsorte Brent nähert sich dem 3-Monats-Hoch an. Bitcoin fällt seit sieben Tagen und notiert auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2020. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto ...

