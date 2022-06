Die jüngsten Marktturbulenzen haben für ordentlich Wirbel an den Finanzplätzen geführt, ein Blick auf Einzeltitel offenbart dabei fortlaufende Schwäche. Hierzu gehört auch zweifelsfrei das Wertpapier des US-Onlinehändlers Amazon.com, die Aktie droht nämlich unter eine äußerst wichtige Unterstützung der letzten Jahre durchzurutschen und damit ein Folgeverkaufssignal auszulösen. Bis Ende letzten Jahres lief es für die Amazon-Aktie wie am Schnürchen gezogen aufwärts, in der Spitze markierte der Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...