FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding nach einer Gewinnwarnung der Baumarkt-Holding von 144 auf 120 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. "Wir vermuten, dass Hornbach höhere Einkaufspreise nur zeitverzögert und nicht vollständig an die Kunden weitergeben kann, um im Rahmen der Dauertiefpreisstrategie Marktanteile zu sichern", schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv anzumerken seien die starke Umsatzentwicklung im ersten Geschäftsquartal und die Bestätigung des Umsatzziels für das laufende Geschäftsjahr. Die mittel- und langfristigen Wachstumstreiber wie etwa das steigende Bedürfnis nach handwerklicher Betätigung seien intakt./la/bek



ISIN: DE0006083405

