Aktien: Keine EU-Zusammenarbeit? - Valneva-Aktie bricht weiter ein

Der Biotechnologiekonzern Valneva hat angekündigt, den Vertrag mit der europäischen Kommission zum Verkauf eines Corona-Impfstoffs eventuell kündigen zu müssen. Die Aktie bleibt auf Talfahrt. Die Valneva-Aktie brach nach der Meldung um rund 25 Prozent ein. Der Konzern begründete seinen eventuellen Rückzug damit, dass die Kommission aufgrund der verzögerten Zulassung des Vakzins die Liefermenge massiv senken wolle. Diese von der EU-Kommission erhaltenen vorläufigen und noch inoffiziellen Mengenangaben würden nicht ausreichen, um die Nachhaltigkeit des Covid-19-Impfstoffprogramms von Valneva zu gewährleisten, erklärte Valneva. Sollten sich diese Angaben konkretisieren, wird Valneva nicht in der Lage sein, den Vorabkaufvertrag so anzupassen, dass er eine Reduzierung des Auftrags ermöglicht. Die Kommission wird die Vereinbarung daher wahrscheinlich kündigen. Die Europäer hätten dann keinen Zugang zu dem Impfstoff. Der Konzern hofft, dass die Europäische Kommission und ihre Mitgliedstaaten die potenziellen Vorteile eines inaktivierten Impfstoffs weiter prüfen werden. Schwere Verläufe sollen nach Herstellerangaben unwahrscheinlicher werden. Der Konzern hofft, einen bedeutenden Auftragsumfang zu erhalten, um die öffentliche Gesundheit in Europa weiter zu unterstützen. Parallel dazu läuft das Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) weiter. Die Behörde hatte den eingereichten Zulassungsantrag Mitte Mai akzeptiert. Laut Valneva wird in der Woche vom 21. Juni eine endgültige Abstimmung erwartet. Valneva arbeitet auch weiterhin mit Behörden außerhalb der Europäischen Union zusammen, um potenzielle künftige Zulassungen und zusätzliche Kaufverträge zu erhalten. Valneva-Aktie näherts sich Rekordtief

Die Aktie von Valneva steckt seit Ende vergangenen Jahres in einem Abwärtstrend und ist vor wenigen Tagen mit einem Gap nach unten (s. Ellipse) eingebrochen. Damit fiel die Aktie auf ein neues Jahrestief bei 7,20 Euro und auch der MACD (Momentum) dreht wieder abwärts und stützt den Abwärtstrend. Das Rekordtief von 6 Euro ist damit in Sichtweite gerückt.

