Mit einem kräftigen Anstieg begeht LEG Immobilien den heutigen Handelstag. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund drei Prozent Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 84,26 EUR. Geht es bei LEG Immobilien jetzt so richtig los?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles LEG Immobilien-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von LEG Immobilien der letzten drei Monate.Für eine ausführliche LEG Immobilien-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Dieser markante Punkt wurde bei 81,70 EUR markiert. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Danach notiert LEG Immobilien in Abwärtstrends, denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...