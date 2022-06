Wienerberger übernimmt die Fertigteil-Ziegelwand-Sparte des niederösterreichischen Bauunternehmens Walzer. Damit geht das Unternehmen eigenen Angaben zufolge auch einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Komplettanbieter von Systemlösungen. Wienerberger übernimmt auch die komplette Produktion am Standort Kirchberg am Wagram (NÖ) mit allen Mitarbeitern. Über den Kaufpreis wurde von den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.Wienerberger sieht hier dank der innovativen vorgefertigten Ziegelwandproduktion von Walzer ein signifikantes künftiges Wachstumspotenzial. Mit der nachhaltigen Erweiterung des Angebotsspektrums bietet Wienerberger als Marktführer optimale Lösungen für Groß-, aber auch Kleinprojekte an, bei denen Schnelligkeit ...

