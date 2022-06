ams Osram verkauft den Geschäftsbereich Digital Systems in Europa und Asien an Inventronics und wird sich weiterhin auf das Geschäft mit Hightech-Halbleiterprodukten sowie das Beleuchtungsgeschäft für traditionelle Automotive-, Entertainment- und Industrie-Anwendungen fokussieren, wie es heißt. Der Geschäftsbereich Digital Systems in Europa und Asien beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garching bei München und ist weltweit in mehr als 35 Ländern tätig. Inventronics ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Hangzhou, China. Das weltweit tätige Unternehmen hat Produktionsstätten in China, Indien und Mexiko sowie Vertriebszentren in den USA und den Niederlanden. Mit ...

