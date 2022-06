Um 13:08 liegt der ATX TR mit +2.22 Prozent im Plus bei 6634 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -15.48% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Mayr-Melnhof mit +11.36% auf 165.7 Euro, dahinter DO&CO mit +6.88% auf 88.6 Euro und RBI mit +3.99% auf 11.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13435 (+0.82%, Ultimo 2021: 15884, -15.42% ytd). - PIR-News: Mayr-Melnhof, DO & CO, Wienerberger, Wiener Börse Preis, Aktienkäufe bei Wienerberger und Post, Research zu A1 Telekom Austria ...- Toto Wolff und Aushöhlungs-Ängste bei Immofinanz- Börsen-Kurier: HV-Berichte Rath, AB Effecten und Wiener Privatbank- Kurze zu Kapsch TrafficCom- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, EVN, VIG und weitere Aktien auffällig; Günther Ofner führt den 2. Tag im CEO-Ranking- Idee: Setzen wir ...

