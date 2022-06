Es kommt, wie es kommen musste. Wegweisend war der bestätigte Bruch der signifikanten Unterstützung bei 28.600 USD. Auf diese Marke hatten wir bereits in mehreren Analysen hingewiesen, so auch am 08. Juni (BITCOIN: Verdächtige Ruhe - Kursziele). Die Kursziele (25.400 / 24.300) auf der Unterseite sind nun fast alle eingetroffen. Auch die untere Begrenzung bei rd. 20.000 USD wird aktuell angehandelt, wo Gewinnmitnahmen durch Shorteindeckungen favorisiert werden. Charttechnischer Ausblick Sofern die ...

