Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3037 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/49 dreht sich um den Börse-30er des Flughafen Wien, einen 30er (30-Minuten-Plausch) mit Magnus Brunner über u.a. Julian Knowle und die KESt anlässlich des Wiener Börse Preis, den Buwog-Faktor bei Immofinanz, super Zahlen von Mayr-Melnhof und Do&Co. Michael Knöppel erwähnt mich in seinem Sporttagebuch: https://open.spotify.com/episode/2PlquuVp5WrgyNIdremBL2? Der Theme-Song, der eigentlich schon aus dem Jänner stammt und spontan von der Rosinger Group supportet ...

