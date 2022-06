Mayr-Melnhof gibt einen Ausblick auf ein starkes Quartal und erwartet für das 2. Quartal 2022 ein betriebliches Ergebnis in der Bandbreite von 150 bis 200 Mio. Euro (2. Quartal 2021: 31 Mio. Euro) nach 111 Mio. Euro im 1. Quartal 2022 (1. Quartal 2021: 61 Mio. Euro). Für das 1. Halbjahr 2022 ergibt sich daraus ein voraussichtliches betriebliches Ergebnis in einer Bandbreite von 260 bis 310 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 92 Mio. Euro). Die Halbjahres-Zahlen seien insbesondere durch die Einbeziehung der Anfang August 2021 erworbenen Karton- und Papierwerke MM Kwidzyn und MM Kotkamills geprägt, wie es es heißt.Für die Analysten von Raiffeisen Research sind die Zahlen "schlichtweg überragend". Für das Halbjahr gehen sie nun von einem EBIT von an die 300 ...

