Rote Vorzeichen an den Aktienmärkten eröffnen immer auch interessante Investmentchancen. Auch in dieser Korrektur. Die eine oder andere Aktie ist mittlerweile geradezu unverschämt günstig. Wir haben 3 Trader gefragt, bei welchen Unternehmen die Aussichten UND die Bewertung stimmen. Quelle: shutterstock.com Da die Kurse an der US-Technologiebörse Nasdaq vom Hoch mittlerweile bereits um ein Drittel eingebrochen sind, verwundert nicht, dass Tech-Aktien nun wieder auf dem Einkaufszettel stehen. Zumindest vereinzelt. Patrick Kranz, der das wikifolio Invest Only In The Best! führt, nennt 2 seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...