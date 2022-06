Marinomed Biotech AG hat neue Aufsichtsratmitglieder: Elisabeth Lackner und Ulrich Kinzel. Simon Nebel, Vorsitzender des Aufsichtsrates: "Mit Dr. Elisabeth Lackner und Ulrich Kinzel konnten wir zwei renommierte Experten mit langjähriger Erfahrung in der Life Sciences- und Healthcare-Branche sowie umfassender Expertise am Kapitalmarkt für den Aufsichtsrat gewinnen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit." CEO Andreas Grassauer: "Das vergangene Jahr war sehr erfolgreich für Marinomed und wir gehen davon aus, dass wir mit unserer erweiterten Strategie 2025 unseren Wachstumskurs beschleunigen können. Wir werden auf unserer Expertise in der Virologie und Immunologie aufbauen und in seltene Rx-Indikationen expandieren, in denen neue ...

