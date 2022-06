Aktien: Dieser Rohstoffwert ist Spitze

Anzeige / Werbung Schwierige Zeiten hat der Düngemittel- und Salzkonzern K+S hinter sich. Ein eingeleiteter Umbau des des Unternehmens schreitet voran und trägt erste Früchte. Die Aktie profitiert. Der deutsche Salzkonzern K+S stellt sich neu auf, organisiert sich neu. Verkäufe gehören dazu, wie etwa in den USA. Das Management zeigt sich mit der bisherigen Entwicklung zufrieden. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Das Management sieht das Dünger- und Salzunternehmen wieder auf Kurs: "Ich bin davon überzeugt, dass wir nach herausfordernden Jahren nun die Trendwende hin zu einer erfolgreichen Zukunft geschafft haben", erklärte der Vorstandsvorsitzende des im MDAX notierten Konzerns, Burkhard Lohr. Er sprach weiteren Angaben zufolge von einem guten Jahr: Der Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts habe für eine deutliche Entschuldung des Konzerns gesorgt. Der Deal habe 3,2 Milliarden Dollar oder umgerechnet 2,7 Milliarden Euro in die Kassen gespült. Lohr zufolge ist K+S jetzt "schlanker und effizienter". Die Kostenbasis sei entlastet, unterstrich er. K+S-Aktie ist in diesem Jahr kaum zu schlagen Die Aktie von K+S ist in diesem Jahr bisher um rund 64 Prozent gestiegen und liegt damit hinter Rheinmetall im MDAX-Ranking auf Platz 2. Allerdings hat der Titel seit Mitte April einen Abwärtstrend eingeschlagen und mehr als 30 Prozent von der Spitze verloren. Knapp über 23 Euro bildet die Aktie nun einen Boden aus, bei rund 20 Euro verläuft die 200-Tagelinie (rot). Auch der MACD (Momentum) fällt zurück und stützt den kurzfristigen Abwärtstrend. Enthaltene Werte: DE000BASF111,CA73755L1076,DE0007030009,US48265W1080,JE00B4T3BW64

