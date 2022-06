Heute im gabb: Wenn wie zu Fronleichnam gehandelt wird, gibt es einen gabb: Um 10:48 liegt der ATX TR mit -1.62 Prozent im Minus bei 6486 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -17.36% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +1.20% auf 16.9 Euro, dahinter Addiko Bank mit +0.24% auf 10.625 Euro und Flughafen Wien mit +0.23% auf 32.675 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13211 ( -2.43%, Ultimo 2021: 15884, -16.83% ytd). - PIR-News: Valneva, Erste Group, DO & CO, Marinomed ...- Flughafen Wien, Magnus Brunner, Julian Knowle, Immofinanz, Buwog, Michael Knöppel- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, Do&Co, Mayr Melnhof und weitere Aktien auffällig; Günther Ofner führt den 3. Tag im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Rosenbauer, Kontron und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...