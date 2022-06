Valneva hat einen Vergleich mit der britischen Regierung in Bezug auf die Beendigung des Liefervertrags für Valnevas Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 abgeschlossen. Die Vergleichsvereinbarung regelt bestimmte Fragen im Zusammenhang mit den Verpflichtungen des Unternehmens und der britischen Regierung nach der Beendigung des Liefervertrags sowie Fragen in Bezug auf den separaten Vertrag über die klinischen Studien mit VLA2001 im Vereinigten Königreich, der weiterhin gilt. Laut Valneva bestehen gemäß den Bestimmungen des Liefervertrags weiterhin bestimmte andere Verpflichtungen, die über dessen Beendigung hinaus bestehen. Mehr Details nennt das Unternehmen nicht.Valneva ( Akt. Indikation: 7,47 /7,50, -3,17%) Der Aufsichtsrat der Erste Group hat in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...