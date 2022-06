CSGN SW- Die Schweizer Großbank steht erneut unter Geldwäscheverdacht.Das Bankhaus wird für ihre jüngste Anleiheemission fast zweistellige Zinsen zahlen, da Anleger eine hohe Entschädigung von dem krisengeschüttelten Institut fordern.ENEL IM- verkauft sein Russlandgeschäft komplett (56,43 % on ENEL Russia) Der vor einem Jahr angekündigte Asset-Tausch zwischen Eon und dem Kölner Regionalversorger steckt in der Kartellprüfung fest. Goldman hebt Eon auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euro HAW - Die Weinhandelsgruppe stellt nach der Zahlung einer Rekorddividende für das vergangene Geschäftsjahr den Wegfall pandemiebedingte Sonderausschüttungen in Aussicht. In einem Rechtsstreit um falsche Verbrauchsangaben bei Benzinmotoren hat sich Porsche in den USA zur Zahlung von mindestens 80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...