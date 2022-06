Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Das Geheimnis des Bärenmarkts und ein Profiteur der Nudelflation17.6.2022 - Der aktuelle Börsen-Shot In der heutigen Folge "Alles auf Aktien" berichten die Finanzjournalisten Nando Sommerfeldt und Philipp Vetter über die wankelmütige Wall Street, den Tech- und Chip-Ausverkauf sowie fallende US-Auto-Aktien. Außerdem geht es um Zalando, Delivery Hero, Covestro, HelloFresh, Amazon, Apple, Netflix, Meta, American Express, Mastercard, PayPal, Visa, Bank of America, Citigroup und JPMorgan, Macy's, Home Depot, Nestlé, Newlat Food. Wir freuen uns an Feedback über aaa@welt.de. Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen ...

