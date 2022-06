Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3043 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/51 beeinhaltet nun jene Frist bei der Immofinanz, auf die ich seit Tagen hingeeiert habe: Wie kann man - theoretisch - die ATX-Teilnahme beenden? Ich denke nicht, das Immofinanz das machen wird, am Montag startet das Rückkaufprogramm. Indexehren gibt es für UBM. Im Abspann spricht Michael Knöppel über mich und morgen sprechen wir hier im Podcast gemeinsam. Erwähnt werden: "Das Sporttagebuch" von Michael Knöppel https://open.spotify.com/show/7JFYZfVapKJQPZdULUuQtR? Die ...

