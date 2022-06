FACC hat das neue Werk zur Produktion von Leichtbauteilen für den Kabineninnenraum in Kroatien feierlich eröffnet. Nach 10 Monaten Bauzeit wurde das neue Werk 6 der FACC ab Dezember 2021 in Betrieb genommen. Es wurden in der ersten Bauphase 15 Mio. Euro (inl. Grundstück) investiert. Im Werk werden für Business Jets und Passagierflugzeuge Leichtbauteile für den Kabineninnenraum gefertigt. "Nach dem erfolgreichen Start und bereits über 170 MitarbeiterInnen planen wir, innerhalb der nächsten vier Jahre das Werk auf rund 600 MitarbeiterInnen auszubauen", gab CEO Robert Machtlinger am Eröffnungs-Event bekannt.

