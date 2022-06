UBM wird in den VBV-Österreichischen Nachhaltigkeitsindex (Vönix) aufgenommen. Damit sind künftig 20 heimische börsennotierte Unternehmen im VÖNIX enthalten. Diese sind: Agrana, Amag, AT&S, BKS, Burgenland Holding, CA Immo, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Palfinger, RBI, Rosenbauer, A1 Telekom Austria, UBM, Uniqa, Verbund, VIG, Wienerberger, Zumtobel. Die Aufnahme wird am 20 Juni wirksam. "Die UBM Development AG hat sich seit dem Erst-Rating in 2018 kontinuierlich verbessert. Heute ist das Unternehmen ein profilierter Entwickler von grünen Immobilien im Wohn-, Büro- und Hotelsegment", begründet Reinhard Friesenbichler, Geschäftsführer des für das Nachhaltigkeits-Rating zuständigen Unternehmen rfu, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...