Standard Lithium-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund vier Prozent aus. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 4,16. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Diese Marke liegt bei 3,80 USD. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Schließlich haben sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...