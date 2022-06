Die Bullen schwingen heute bei GameStop eindeutig das Zepter. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund sechs Prozent. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 133,66 USD. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei GameStop, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund vierzehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 153,00 USD. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...