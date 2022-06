Mit viel Vorschusslorbeeren startet Boeing in den heutigen Handel. Die Aktie schießt nämlich um rund drei Prozent nach oben. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 137,52 USD. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Kursverlauf von Boeing der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Boeing-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 142,21 USD. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären ...

