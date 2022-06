Aktien weekly - Diese Woche Börsen im Krisenmodus. Fast so etwas wie Ausverkaufsstimmung. Positiv: Die Optimisten sind verstummt. Die Suchanfragen nach "Aktien" sind auf Google eingebrochen. In sozialen Medien berichten Anleger, "dass sie komplett alle Aktien verkauft hätten", Aktien-"Thema hat sich erledigt". Von der Nachrichtenlage her gab es diese Woche eigentlich bekanntes: Steigende Inflationskennziffern, Zinserhöhungen bei den Zentralbanken, Preisindizes mit neuen Rekorden, Rezessions-"Unkenrufe" oder generelles "Bashing" über alle Anlagekategorien hinweg: Anleihen, Aktien, Cryptos, Immobilien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...