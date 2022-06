Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu A1 Telekom Austria heißt es: "In unserem neuen Sektorreport zu den Telekom Unternehmen in CEE he- ben wir unsere Empfehlung für die Telekom Austria von Akkumulieren auf Kaufen mit neuem Kursziel EUR 8,50 (zuletzt EUR 8,30). Zusammenfassend sehen wir die Telekom Austria gut positio- niert, in den kommenden Jahren ein attraktiver Dividendenwert zu bleiben gestützt durch hohe Cash Flows und eine rasche Entschuldung." Zu Flughafen Wien: "Das Übernahmeangebot seitens IFM kam überraschend und die Aktie reagierte mit einem Kurssprung nahe der gebotenen 33,0 Euro ....

