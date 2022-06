Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Die Abschwächung des globalen Aktienmarktindex dauerte auch in der letzten Woche an. Er verlor in EUR -7,7%. Der S&P 500 notierte im Wo- chenvergleich in EUR um -7,9% tiefer. Der Stoxx 600 gab -7,3% nach. Der globale Emerging Market Index verlor in EUR -4,7%. In Europa gaben im Wochenvergleich alle Sektorenindizes nach. Der Sekto- renindex der Banken (-0,2%), der Versicherungen (-0,5%) und jener für die Unternehmen der Lebensmittel/Getränkebranche verloren am wenigsten (- 0,7%) an Wert. Die Sektorenindizes für Rohstoffe und Energie (jeweils - 6,7%) gaben hingegen am stärksten nach. Diese beiden Sektoren sind al- lerdings die einzigen in Europa, die seit Jahresbeginn angestiegen sind (Energieindex: +16%, Rohstoffe: +2,2%). Die ...

