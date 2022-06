Zahlreiche Nackenschläge mussten zuletzt die Anteilseigner von Paion hinnehmen. So verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss 16,82 Prozent. Mit Verlusten schloss der Titel an insgesamt vier der fünf Sitzungen. Ordentlich weh tat dabei vor allem das Minus vom Dienstag in Höhe von 5,20 Prozent. Drohen jetzt weitere Abschläge oder bringen die nächsten Tage die Wende?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...