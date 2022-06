Anteilseignern von Standard Lithium dürfte zuletzt das Lachen vergangen sein. So finden sich die Notierungen aktuell 16,86 Prozent und dem Vorwochenschluss wieder. An vier der fünf Sitzungen erlitt das Wertpapier Kursverluste. Das Minus von 13,26 Prozent am Montag bedeutete für Standard Lithium einen regelrechten Tiefschlag. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Standard Lithium kann nun nämlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Momentan beträgt der Abstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...