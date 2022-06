Seit Wochen wartet man bei BioNTech und sieht mit Hochspannung den Studienergebnissen über den an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff entgegen. Jetzt ist es endlich so weit! Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat angekündigt, das beschleunigte Prüfverfahren für den an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff zu starten. Bekommen Anleger damit bei BioNTech nun eine neue Chance?

Derzeit rollt die "Sommerwelle" mit Volldampf über Deutschland hinweg. Doch während das Immunsystem im Sommer naturgemäß stärker ist, warnen die Experten schon jetzt vor einer weiteren Welle im Herbst. Daher ist die Politik sehr daran interessiert, einen an Omikron angepassten Impfstoff in der Pipeline zu haben. Daher hat die EMA jetzt das Prüfverfahren gestartet, um im Herbst den Schutz mit einer Auffrischungsimpfung wieder zu maximieren.

An der Börse scheint diese Nachricht noch nicht so recht angekommen ...

