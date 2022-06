Eine massive Anhebung des Leitzinses im Juli - das verkündete die amerikanische Notenbank nach ihrer Sitzung in der vergangenen Woche. Fed-Chef Jerome Powell kündigte eine Erhöhung um 0,5% oder 0,75% an. Das wäre der größte Zinsschritt seit knapp 30 Jahren. Vor allem Bankaktien dürften von steigenden Zinsen profitieren. Fast schon folgerichtig kann sich die Deutsche Bank-Aktie von ihren Tiefs lösen.

Die Trendwende am Zinsmarkt gewinnt immer mehr an Konturen. Die Notenbanken rund um den Globus scheinen die aufgeblähte Geldmenge wieder auf ein erträgliches Maß zurückführen zu wollen. Die Fed ist dabei besonders rigoros und verfolgt beharrlich das Ziel, die ausufernde Inflation zu bekämpfen. "2%" so lautet gemeinhin das Ziel der Notenbanker, das jetzt über die Zinserhöhungen erreicht werden soll.

Die Bankaktien dürften von einer Zinserhöhung profitieren.

