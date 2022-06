JinkoSolar-Anteilseigner brauchen derzeit mal wieder starke Nerven. Immerhin gaben die Notierungen in der abgelaufenen Woche 9,72 Prozent nach. Kursverluste erlitt das Wertpapier an insgesamt vier der fünf Sitzungen . So richtig fies war es für JinkoSolar am Montag mit einem Minus von 6,02 Prozent. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt spürbar eingetrübt. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich noch einmal verringert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...