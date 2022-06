Der Logistikkonzern Heartland Express Inc. (ISIN: US4223471040, NASDAQ: HTLD) wird am 7. Juli 2022 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 2 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Record date ist der 27. Juni 2022. Es ist die 76. Quartalsdividende in Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Aktionäre erhalten auf das Gesamtjahr gerechnet damit weiterhin 0,08 US-Dollar als Dividende. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim ...

