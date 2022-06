Aktien: Pfizer: Was mit Biontech geklappt hat, soll nun auch mit Morphosys gelingen

Anzeige / Werbung Der US-Pharmakonzern Pfizer strebt bei der Entwicklung eines neuen Krebsmedikaments eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Biotechunternehmen Morphosys an. Die Pfizer-Aktie kann von diesen Aussichten nicht profitieren. Die beiden Unternehmen wollen in einer klinischen Studie das Krebsmittel TTI-622 von Pfizer mit dem Morphosys-Krebsmedikament Monjuvi kombinieren. Getestet werden soll es an Patienten mit einer bösartigen Erkrankung des lymphatischen Systems, wenn eine Stammzelltransplantation nicht für sie möglich ist. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Morphosys und sein Partner Incyte werden Monjuvi für die Studie zur Verfügung stellen. Diese wird von Pfizer finanziert. Finanzielle Details der Kooperation wurden nicht genannt. Die ersten Ergebnisse bei fortgeschrittenen lymphatischen Erkrankungen in der Spätphase wiesen auf das Potenzial von TTI-622 als führende Monotherapie hin. Zudem ergaben präklinische Erkenntnisse mit verschiedenen therapeutischen Wirkstoffen zusammen, dass die Untersuchung einer Kombinationstherapie sehr sinnvoll wäre, hieß es von Pfizer. TTI-622 befindet sich derzeit in der frühen Phase der klinischen Entwicklung. Monjuvi, das Morphosys in den USA zusammen mit Incyte vermarktet, ist ein wichtiger Umsatzbringer für das Unternehmen. Pfizer-Aktie durchbricht Aufwärtstrend

Die Aktie von Pfizer befindet sich seit Ende 2021 in einem seitwärts, leicht abwärts gerichteten Trend. Vor wenigen Tagen wurde die mittelfristige Aufwärtstrendlinie durchbrochen, eine Beruhigung gelang bisher nicht. Auch der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet und stützt den Kursabschwung. Das Jahrestief bei rund 45 Dollar ist in greifbare Nähe gerückt, ein Test der Unterstützung erscheint daher möglich. Enthaltene Werte: DE0006632003,US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US09075V1026

