Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Amundi ESG-Briefing #15: Green Deal erklärtGreen Deal erklärtStefanie Anker, Legal Department Amundi Austria, erklärt was hinter dem Begriff Green Deal, der auf dem Klimaabkommen von Paris basiert, steht und das Ziel hat, die EU CO2-freier zu machen und die Finanzströme in Richtung nachhaltige Investments zu lenken.trend Podcast (00:13:00), 20.06. Peking statt Moskau: Neue Rohstoffabhängigkeiten / Kohle statt Gas: Habecks bitterer NotfallplanMorning Briefing vom 20.06.2022 Deutschland sollte aufpassen, dass es sich beim Kampf gegen ein Übel nicht ein anderes in Haus holt. Schließlich wird schon viel aus China importiert. Hier gehts zu unserem Abo-Angebot für unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...