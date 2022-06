Auch die Kranich-Flotte (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) musste im Zuge der Turbulenzen an den Märkten in den letzten Monaten deutliche Abschläge hinnehmen. Im Tief notierte die Lufthansa in der letzten Handelswoche bei 5,69 Euro. Hier könnte sich nun jedoch der Versuch einer Bodenbildung abzeichnen. Dieser wird verstärkt durch einen festeren Kurs heute zu Beginn der neuen Börsenwoche. Dabei klettert die Aktie nun wieder über die runde 6 Euro Marke. ...

