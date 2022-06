Golden Spike Resources Corp. gab am Freitag bekannt, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit Golden Horizon Exploration Corp. unterzeichnet hat, wonach das Unternehmen 100% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Golden Horizon erwerben soll.



In diesem Zusammenhang würden die Aktionäre von Golden Horizon für jede Stammaktie von Golden Horizon eine Stammaktie am Kapital des Unternehmens erhalten, was dazu führt, dass das Unternehmen insgesamt 11.300.000 Golden-Spike-Aktien emittiert (was ungefähr 35,76% der ausgegebenen und ausstehenden Golden-Spike-Aktien entspricht).



Die Parteien haben sich darauf geeinigt, einen Entwurf für eine endgültige Vereinbarung auszuhandeln und zu unterzeichnen, in der alle Bedingungen der vorgeschlagenen Transaktion festgelegt werden.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

