Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3050 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/52 handelt vom Juni-Verfall mit hohen Volumina bei Erste, OMV und Verbund, der nun befreiten (weil in den Indizes bereits verkleinerten) Immofinanz. Die Meldung des Tages ist aber, dass Pfizer bei Valneva einsteigt. News zu Rosenbauer, Andritz und Research zu Telekom, Porr. Wann bekommt Kapsch das Geld von Deutschland? Kann dauern. Erwähnt werden: Paula Thurm im Talk über die Podcast-Zukunft: https://boersenradio.at/page/podcast/3048 Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind ...

