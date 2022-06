Am 20. Juni ersetzt Medios AG Nordex SE im SDAX, im TecDAX rückt SMA Solar Technology AG nach. 20. Juni 2022. FRANKFURT (Deutsche Börse). STOXX Ltd., die Indextochter der Deutschen Börse, hat außerplanmäßige Wechsel in den Indizes SDAX und TecDAX bekannt gegeben. Aufgrund der Verletzung von Basiskriterien (fristgerechte Veröffentlichung von Quartalsberichten oder Quartalsmitteilungen, gemäß Kapitel 5.1.2 im "Guide to the DAX Equity Indices") wird Nordex SE aus dem SDAX und dem TecDAX genommen. Nachrücker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...