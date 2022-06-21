BERENBERG STARTET MEDICLINIC INTERNATIONAL MIT 'HOLD' - ZIEL 464 PENCEBERENBERG STARTET SPIRE HEALTHCARE MIT 'BUY' - ZIEL 300 PENCEDEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT PEARSON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 900 (625) PENCEGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 745 (710) PENCE - 'BUY' JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AT&S AUF 80 (78) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT AB FOODS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1900 (1940) PENCEJPMORGAN SENKT ASOS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1500 (2900) PENCEJPMORGAN SENKT BOOHOO AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 85 (190) PENCEODDO BHF SENKT ASOS AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 900 (2100) PENCE CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 70,60 (73,50) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 160 (172) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 44,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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