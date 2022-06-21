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WKN: ZAL111 ISIN: DE000ZAL1111 Ticker-Symbol: ZAL 
Xetra
21.06.22
10:07 Uhr
26,190 Euro
+0,300
+1,16 %
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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DAX
DAX International 100
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ZALANDO SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZALANDO SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
26,22026,25010:23
26,23026,25010:23
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FLATEXDEGIRO
FLATEXDEGIRO AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FLATEXDEGIRO AG10,075-2,66 %
PUMA SE65,92+1,82 %
VONOVIA SE31,590+1,67 %
ZALANDO SE26,190+1,16 %
ZALANDO SE ADR12,800+1,59 %
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