Die französische Flugsicherung DSNA (Direction des Services de la Navigation Aérienne) hat Frequentis mit der Lieferung ihrer hochmodernen Remote Digital Tower (RDT) Lösung in Frankreich beauftragt. Die Lösung, die in einem Remote Tower Centre (RTC) in Toulouse untergebracht werden soll, wird zunächst den Flugverkehr für den über 500 Kilometer entfernten Flughafen Tours Val De Loire steuern. Der Remote Digital Tower basiert auf dem renommierten Produkt smartVISION von Frequentis, das bereits in sechs Ländern im Einsatz ist. Damit wird es dem Flughafen Tours Val De Loire ermöglicht, das Passagieraufkommen zu erhalten und letztendlich um das Dreifache zu steigern. Die Lösung umfasst eine Vor-Ort-Videotechnik am Flughafen, eine zentrale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...