Seit August letzten Jahres befindet sich der Batteriehersteller Varta an der Börse in einem langfristigen Abwärtstrend. Doch jetzt deutet vieles auf eine Trendwende hin. Denn auf der heutigen Hauptversammlung kündigt Vorstandschef Herbert Schein eine Wachstumsoffensive und den Eintritt in den derzeit wohl am stärksten wachsenden Batteriemarkt überhaupt an…

Denn die Ellwanger planen den Einstieg in die E-Mobilität und sind gerade dabei, ihre Kompetenz und Marktführerschaft bei den Mini-Batterien zu nutzen, um auch den Markt für E-Autos aufzumischen. Bereits 2024 dürften die neu entwickelten V4Drive-Zellen in nennenswerter Stückzahl vom Band laufen und damit vor allem den Markt für Sportwagen beleben.

Diese gigantische Perspektive wurde von der Börse bislang allerdings verkannt. Erst seit wenigen Tagen sieht es für Varta wieder deutlich besser aus. Denn die ...

